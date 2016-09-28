Берлин, 28 сентября, 2016, 19:03 — ИА Регнум.



super-arsenal.ru Переносный зенитный ракетный комплекс

Наемники в Сирии требуют предоставить им средства противовоздушной обороны для защиты от российской авиации. Анонимные официальные лица США угрожают снабдить исламистов и международных наемников в Сирии переносными зенитными ракетными комплексами, если сирийские и российские военно-воздушные силы не прекратят авианалеты в районе Алеппо, передает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Как сообщает издание, в Сирии армия президента Башара Асада сейчас продолжает штурмовать занятые международными наемниками и исламистами районы Алеппо. После нескольких дней воздушных налетов солдаты Асада перешли к крупномасштабной наземной операции с применением бронетехники сразу в четырех местах на востоке и в юго-западной части города. Учитывая все более сложное положение наемников, представитель Соединенных Штатов заявил, что они могут быть оснащены зенитными ракетами.

Одной из основных причин военных успехов Асада является поддержка его сил со стороны Воздушно-космических сил России. Наемники и ополченцы при этом не имеют боевых самолетов. Срыв недавно объявленного режима прекращения огня может способствовать распространению среди повстанцев переносных зенитных ракетных комплексов. Есть вероятность того, что страны Персидского залива начнут активно снабжать повстанцев ПЗРК, с помощью которых они могли бы сбивать российские и сирийские боевые вертолеты и самолеты, заявил анонимный источник в правительстве США. До сих пор Соединенные Штаты не позволяли Саудовской Аравии снабжать исламистов средствами противовоздушной обороны, добавляет DWN.