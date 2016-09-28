Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не смогли отыскать первое разрешение на строительство новой сцены Малого драматического театра, которую накануне посетил министр культуры Владимир Мединский.

Peterburg23 Малый драматический театр в Санкт-Петербурге

«Совещание на стройплощадке МДТ Европы (Лев Додин). Сделаем 2018 — лучшее здание для драм. театра в России!», — написал министр культуры в своем микроблоге 27 сентября.

Возведение нового здания театра началось еще 16 декабря 2015 года на Звенигородской улице, 7А, в церемонии закладки первого камня участвовали Мединский, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и художественный руководитель МДТ Лев Додин. Стоимость работ составляет 2,5 млрд рублей. Это федеральный проект, и заказчиком выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

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Однако, как сообщил ИА REGNUM информированный источник, долгое время работы на объекте велись без разрешительных документов.

Единственное разрешение на строительство, информацией о котором располагают контролирующие органы, было выдано 5 сентября 2016 года. Дело в том, что в апреле на стройке нашли исторические конструкции школы кантонистов лейб-гвардии Семеновского полка, так что возведение здания театра приостановили.

«Работы по строительству новой сцены МДТ возобновились 5 сентября 2016 года после получения разрешения на строительство №78−001−0103−2016», — сообщила начальник отдела информационного обеспечения Северо-Западной дирекции по строительству Карина Киямова.

По данным Госстройнадзора Петербурга, это новое, а не продленное разрешение. Выяснить, каким числом было выдано первое разрешение, на основании которого Владимир Мединский закладывал первый камень в декабре 2015 года, если оно вообще существовало, в Дирекции не удалось. «Дополнительной информации к комментарию, который мы вам предоставили, не будет», — заявили в ведомстве.

В базе Госстройнадзора Петербурга также имеется лишь упомянутый документ от 5 сентября 2016 года. Заметим, без подобного разрешения никакие строительные работы в Петербурге вестись не могут. По некоторым данным, Северо-Западная дирекция по строительству запрашивала необходимую бумагу и прошлой зимой, но следов подобного разрешения в контролирующих органах нет.

Как уточнили в Госстройнадзоре, следить за законностью стройки будет федеральный Ростехнадзор.

В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что единственный документ, который касается новой сцены МДТ, поступил к ним лишь 23 сентября текущего года, и это было извещение о начале строительства. «Теперь в течение семи дней, то есть до пятницы, мы должны будем сформировать план проверок, которые будем осуществлять на объекте», — пояснили в Ростехнадзоре.

Заметим, как правило, Ростехнадзор не занимается контролем над проектами по строительству театров.

Добавим, новую сцену МДТ должны сдать в эксплуатацию в 2018 году. Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс кв. метро, здесь будет располагаться подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. В проекте предусмотрено сохранение здания бывших казарм Семеновского полка. В итоге, здесь должен появиться основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерная сцена на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

На конкурс, кроме компании «СтройСоюз СВ», заявлялась лишь компания «Меандр», заявку которой отклонили. От других потенциальных участниках в ФАС поступало три жалобы.

Проект новой сцены подготовила «Архитектурная мастерская Мамошина», Михаил Мамошин в этом году пытался через суд запретить использовать его работу, так как его отстранили от авторского надзора за стройкой. Как сообщала интернет-газета «Фонтанка», контроль за соблюдением проектных решений был поручен компании «Трейдмаркет», которой владеет первокурсник Государственного архитектурно-строительного университета Никита Константинов, причем, по данным издания, он близко знаком с семьей совладельца «СтройСоюза» Александра Власова.