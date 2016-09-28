Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Частичное обрушение здания-памятника промышленной архитектуры произошло в 16:05 в Выборгском районе Петербурга. В минувшую субботу незаконный снос этого здания был остановлен полицией после личного вмешательства главы городского комитета по охране памятников.

https://vk.com/spb_today Обрушение здания в Выборгском районе Петербурга. Фото Maksim Zaits (группа «ДТП и ЧП»)

Как сообщает сегодня, 28 сентября, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, «на Большом Сампсониевском проспекте дом 66 произошло частичное обрушение неэксплуатируемого производственного здания находящегося на демонтаже».

На место прибыли 8 спасателей на двух единицах техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщают петербургские градозащитники, часть обломков рухнула на проспект, раздавив галерею, установленную для прохода пешеходов, которых в момент обрушения, к счастью, не было.

На случившееся уже отреагировали в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

«Комитетом проводятся мероприятия по государственному надзору в отношении объекта в целях привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности для устранения выявленных нарушений. В настоящее время специалист КГИОП выехал на объект для осмотра и составления акта», — сообщила пресс-служба ведомства Смольного.

По мнению представителей СПб отделения ВООПИиК, «обрушение является прямым следствием незаконных работ, проводившихся без согласованной документации и без соблюдения элементарной техники безопасности».

«Производственное здание на железобетонном каркасе не могло обрушиться без помощи извне <…> «Самопроизвольное обрушение конструкций» — тактика, которую неоднократно использовалась для проведения или продолжения демонтажа, в том числе и на других корпусах «Нового Лесснера» по ул. Александра Матросова», — заявляют градозащитники.

Здание по адресу Большой Сампсониевский пр., д. 66, литера И, построено в 1914 году, располагается на территории комплекса построек бывшего Механического завода «Новый Лесснер» (после 1918 г. — машиностроительный завод им. Карла Маркса) и является историческим.

24 сентября 2016 года КГИОП зафиксировал частичный демонтаж конструкций указанного исторического здания, на который не выдавалось разрешений. «Примерно половина здания со стороны дворового фасада разобрана, демонтированные конструкции складируются на территории комплекса. Работы велись с использованием крупногабаритной техники. По требованию КГИОП работы остановлены», — сообщал накануне городской комитет по охране памятников.

Совместно с правоохранительными органами была начата работа по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности. Однако, судя по сегодняшнему обрушению, само здание спасти уже не удастся.