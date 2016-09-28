Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 17:43 — ИА Регнум.



Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание городской думы

Имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону станет известно 27 октября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, принимать документы от кандидатов начнут 12 октября.

В здание мэрии пакет документов можно будет принести по 18 октября включительно. Затем в течение девяти дней наиболее достойного претендента на пост главы администрации выберет конкурсная комиссия. В состав комиссии войдут 10 человек: пять депутатов гордумы, ещё пять назовет донской губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в этом году истекает срок двухлетнего контракта, который был заключен с Сергеем Горбанем. Он возглавил администрацию донской столицы в ноябре 2014 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Ростовской области, впоследствии эта должность была упразднена.

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