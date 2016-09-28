Астана, 28 сентября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard&Poors, проанализировав банковскую систему Казахстана, пришло к выводу, что в 2017 году объем неработающих кредитов в республике вырастет на 2−3%. Об этом сегодня, 28 сентября, на ежегодной пресс-конференции Standard&Poors заявила заместитель директора направления «Финансовые институты» агентства Аннет Эсс.

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«Объем неработающих кредитов в Казахстане в следующие 12 месяцев может вырасти на 2−3% в связи с девальвацией тенге. Мы пока еще не понимаем, почему банки не увеличивают расходы на формирование резервов», — пояснила Эсс.

При этом она отметила, что только одна треть казахстанских банков имеет стабильный прогноз на следующий год.

Что касается остальных банков, то изменение негативного прогноза для них, по словам Эсс, возможно при дальнейшей диверсификации экономики Казахстана и при снижении зависимости от сектора нефти и газа.

«И чтобы наш базовый прогноз роста ВВП около 2% на 2017−2018 годы остался действующим», — добавила она.

Между тем, по словам ведущего аналитика направления «Суверенные рейтинги» Standard & Poors Global Ratings Максима Рыбникова, курс национальной валюты Казахстана в следующем году будет сохраняться на нынешнем уровне.

«Мы ожидаем стабильного курса тенге примерно на существующем сегодня уровне (официальный курс на 28 сентября составляет 337,16 тенге (63,73 руб.) за доллар — ИА REGNUM ). Мы не верим, что Нацбанк даст ему укрепиться», — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что переход на инфляционное таргетирование в Казахстане осложняет высокий уровень долларизации.

«Это большая проблема монетарной политики Нацбанка. Несмотря на то, что долларизация вкладов за последние несколько месяцев значительно снизилась, с 70% с конца прошлого года, в июле-августе она приблизилась к 60%. Но все равно это очень высокий показатель. Проведение независимой эффективной монетарной политики становится очень непростой задачей для Нацбанка, особенно когда большинство населения пользуется долларом. Еще один фактор, который влияет на эффективность перехода к инфляционному таргетированию, — гибкий обменный курс», — добавил Рыбников.

Тем временем Азиатский банк развития (АБР) тоже заглянул в ближайшее экономическое будущее Казахстана.

Согласно опубликованному АБР обзору Asian Development Outlook 2016 Update: Meeting the Low-Carbon Growth Challenge, рост ВВП в Казахстане в 2017 году по-прежнему прогнозируется на уровне 1%.

Сделанный в марте прогноз по росту этого показателя в 2016 году был пересмотрен в сторону понижения. Если первоначально аналитики банка прогнозировали рост ВВП Казахстана в 2016 году на уровне 0,7%, то теперь прогноз составляет 0,1%.

Кроме того, АБР пересмотрел и свои прогнозы по уровню инфляции в Казахстане. Если ранее в АБР заявляли, что инфляция составит 12,6%, то теперь эксперты банка говорят о другой цифре — 14,7%. Помимо этого, по прогнозу АБР, в Казахстане в 2016 году ожидается дефицит платежного баланса на уровне 5,5% ВВП.

И сегодня же, 28 сентября, Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал ежегодный отчет о глобальной конкурентоспособности на 2016−2017 годы.

Согласно отчета, позиции Казахстана в рейтинге конкурентоспособности значительно ухудшились. Если в 2015 году республика занимала 42 место среди 138 стран мира, то в 2016 году Казахстан опустился на 11 позиций, заняв 53 место. Примечательно, что 52 место в этом рейтинге заняла Руанда, а 54 — Коста-Рика. Что касается позиции Казахстана среди стран СНГ, то он оказался на третьем месте после Азербайджана (37 место в глобальном рейтинге) и России (43 место).

Напомним, в марте 2016 года было дано 7 авторитетных прогнозов от крупнейших экспертов по росту внутреннего валового продукта в Казахстане в 2016 году: 3 прогноза от рейтинговых агентств, два — от банков развития ЕАБР и ЕБРР, и по одному предсказанию — от ING Bank и от правительства и Национального банка республики. Согласно прогнозам Fitch Ratings, рост ВВП составит минус 1%, Standard & Poor’s сделал ставку на нулевой рост либо незначительно отрицательный, Нацбанк и правительство Казахстана — 0,5%, Евразийский банк развития (ЕАБР) — 0,9−1,2%, Moody's — 1%, ЕБРР предрекает 1,2%, ING Bank — 1,9%.

Аналогичная ситуация обстоит и с прогнозами по уровню инфляции: Национальный банк обещает инфляционный коридор в пределах 6−8%, ЕБРР предсказывает 10%, ING Bank —12,9% Standard & Poor’s — не менее 13%, Moody's — 13−14%, Fitch Ratings — 16%, ЕАБР прогнозирует 16−17%.