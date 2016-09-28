Симферополь, 28 сентября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Власти Крыма просят Ростуризм продлить субсидирование авиаперевозок в курортном направлении в межсезонье, чтобы увеличить конкуренцию с Турцией и Египтом. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на туристическом форуме «Открытый Крым» в Ялте, передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Иван Айвазовский. Крым Гурзуф

«В первую очередь Крым посещают туристы с материковой части России. В связи с этим совместно с Ростуризмом обсуждается поддержка по субсидированию перелетов в межсезонье. Возможно, такая программа будет принята уже на следующий год», — сообщил Аксёнов.

По его словам, задача местной власти — сделать отдых в Крыму круглогодичным и для этого необходимо «приложить все усилия», чтобы конкурировать с такими направлениями, как Турция и Египет. «Безусловно, за последние годы удалось добиться определенных результатов, однако мы не идеализируем ситуацию», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчики снизили цены на перелёты в межсезонье. Так, стоимость авиабилета из Москвы в Симферополь на 1 человека в октябре — от 2,6 тыс. рублей, тогда как в августе долететь из Москвы до Симферополя стоило от 9 тыс. рублей, а средняя цена была — около 12 тыс.

Ранее глава Крыма предложил ввести единоразовый «курортный сбор» в размере 50 рублей с туриста. По данным министерства курортов и туризм республики, к концу сентября на полуострове побывали 4,72 млн туристов, что на 25% выше прошлогодних показателей. В 2015 году в Крыму отдохнули 4,59 млн человек.

Ранее в этом сюжете: Билеты из Москвы до Симферополя подешевели в три раза