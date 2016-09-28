Москва, 28 сентября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. На отбор коллегии присяжных по уголовному делу в отношении обвиняемых в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, которого застрелили в ночь на 27 февраля 2015 года в Москве, явились 84 человека. Такую информацию предоставил адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

Цитата из к/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Присяжные

Юрист пояснил, что отбор будет проходить в Московсом окружном военном суде (МОВС). Пришли столько кандидатов, что их вполне хватит, чтобы выбрать 12 присяжных, и ещё восемь — запасных.

«Явилось 84 кандидата, сейчас начнётся отбор», — сказал он.

Напомним, Немцов погиб в Москве в ночь на 28 февраля: он был застрелен во время прогулки по Большому Москворецкому мосту в сопровождении гражданки Украины — 23-летней Анны Дурицкой. На следующий день после убийства в Москве прошло траурное шествие.

В уголовном деле шесть обвиняемых Руслан Мухудинов (предполагаемый заказчик и организатор убийства), и пять исполнителей — Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Перед судом предстанут исполнители.

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