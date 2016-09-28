Минск, 28 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



relax.tavrika.su Арест

«25 сентября милиционеры задержали мужчину, который в магазине по улице Будавников, 13 гулял в фуражке серо-зеленого цвета с эмблемой черепа и орла», — проинформировало 28 сентября УВД Миноблисполкома.

В публикации со ссылкой на сайт kraj. by указано название улицы Строителей в городе Молодечно, где произошёл инцидент. Напомним, в рамках политики «белорусизации» власти Белоруссии уничтожают русскоязычную топонимику и, поэтому, в сообщениях на русском языке используется транслитерация с «языка нации».

Согласно сообщению, на необычного посетителя «в нацистском головном уборе» милиционерам Молодечненского РОВД пожаловались покупатели одного из магазинов. Заместитель начальника данного отдела внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Евгений Жилинский уверен, что подобных происшествий ранее в республике не было.

«Выяснилось, что мужчина 1983 года рождения, гулявший по магазину в нацистской фуражке, живет в Молодечно и является предпринимателем. Ранее посетители этого магазина видели его в немецкой форме, но не сообщали в милицию», — заявил Жилинский.

«По нашим данным, это первый подобный случай в стране», — добавил милиционер.

Задержанный пояснил правоохранителям, что фуражку серо-зеленого цвета с эмблемой черепа и орла приобрел в ломбарде, однако не смог пояснить причины, по которым в таком головном уборе явился в магазин. В отношении гражданина может быть составлен протокол по статье 17.10 «Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики» Кодекса об административных правонарушениях. По данной статье предусмотрен штраф в размере до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нацистскую символику и атрибутику демонстрировали представители прозападной оппозиции в Белоруссии и футбольные фанаты. В отличие от Латвии или Украины, неонацисты в Белоруссии не чувствуют себя комфортно.

Тем не менее Александр Лукашенко не препятствует распространению национализма, признанного полезным в процессе конструирования новой идентичности белорусов. Практика «национальных возрождений» и создание новых идентичностей на постсоветском пространстве однозначно указывает на их антирусскую основу.