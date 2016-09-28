Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум.

Жители столицы донского и мирового казачества собирают подписи под петицией, в которой просят мэра Новочеркасска и губернатора Ростовской области помочь в восстановлении Аллеи Дружбы. Сквер была заложен в 1972 году советскими и болгарскими комсомольцами, но с тех пор место для прогулок и отдыха никак не облагораживалось, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Аллея в Ростове-на-Дону

По мнению горожан, Аллея Дружбы несет не только эстетический и культурный смысл, но и является наследием города, его историей. «Мы не просим глобальных перемен. Всё, чего мы настоятельно требуем — восстановить пешеходное покрытие. В данный момент передвигаться по аллее не представляется возможным из-за весьма плачевного состояния дороги», — сетуют горожане.

Пока петиция не пользуется популярностью, но жители все-таки надеются на то, что власти их услышат.

Отметим, что чиновники Новочеркасска не всегда исполняют даже решения суда. Так, в городе историческая брусчатка на площади Ермака оказалась под асфальтом. Но по решению суда должна быть восстановлена.