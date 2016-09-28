Москва, 28 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Инициатива о введении налога на тунеядство вместе с другими инициативами по борьбе с серым рынком труда принесет весомый вклад в увеличение доходной части бюджета. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября управляющий директор IFC Financial Center Илья Сикачев, комментируя правительственную инициативу о введении специального платежа для неработающих граждан.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

«Вице-премьер Ольга Голодец уже давно развернула кампанию по борьбе с «серым» рынком труда. Последняя инициатива по разработке закона, который введет «налог на тунеядство», показывает, что она в ней преуспела. Действительно, между гражданами и государством заключен негласный договор: в обмен на налоги каждый человек может получать определенный набор благ, в том числе медицинские и образовательные услуги. И то, что за многое приходится уже платить, не отменяет обязанность граждан по выполнению своих обязательств», — отмечает эксперт.

С другой стороны, помимо «кнута» в борьбе за легализацию рынка труда можно было бы использовать также «пряник», отмечает Сикачев. «Речь идет о том, чтобы создавать условия, которые бы позволяли и делали привлекательными выход трудоспособных граждан из «неформальной экономики». Это комплексная работа, которой также следовало бы заняться. Едва ли новый налог станет толчком для выхода граждан из «тени», однако в то же время позволит уменьшить нагрузку на бюджеты регионов, которые в последние несколько лет попали в незавидное положение на фоне замедления экономики и необходимости наращивать социальные обязательства», — пояснил он.

Аналитик подсчитал, какая могла бы быть сумма этого платежа. «По аналогии с Белоруссией, где ставка подобного налога составляет 14% от минимальной зарплаты, полученной за год, то в России это сумма составит 12,6 тыс. рублей. В России в статусе безработных по итогам июля было 4,1 млн человек, что в масштабах страны дает величину порядка 50 млрд рублей. Не так много, но с рядом других инициатив по увеличению доходной части весомая величина», — заключил он.

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Законопроект о введении платежа для официально неработающих трудоспособных граждан подготовлен в правительстве. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании в Совфеде. По ее словам, речь идет о платеже для неработающих, которые не относятся к льготным категориям. Планируется, что налог будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, величина налога пока не определена.