Берлин, 28 сентября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Международная следственная группа, расследующая крушение малайзийского Boeing 777 над территорией Украины в 2014 году, не пришла к конкретному выводу от том, кто виновен в катастрофе, об этом заявил журналистам 28 сентября официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

osce.orge Обломки самолета MH17

Как отметил Шефер, общая группа по расследованию на данный момент не в состоянии озвучить конкретные имена причастных к трагедии и, соответственно, приступить к делопроизводству.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Амстердаме началось заседание международной совместной следственной группы (JIT), целью которой является установление причин крушения малазийского рейса MH17.

По мнению украинской стороны и западных стран, «Боинг» был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Власти Донецкой и Луганской Народных Республик не раз опровергали эту версию, доказывая, что не имели средств, которые могли бы сбить самолет на такой высоте.