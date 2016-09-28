Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Ростовской области стражи правосудия приговорили к 18 года и 3 месяцам колонии особого режима и принудительному лечению у психиатра серийного педофила. Кирилл Чуравин признан виновным в изнасиловании девятилетнего мальчика, сопряженном с угрозой убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре 28 сентября.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Согласно материалам уголовного дела, таганрожец совершил преступление в приморском городе. При этом Чуравин хотел избежать наказания и пригрозил ребёнку расправой, если тот расскажет о злодеянии кому-либо. Стоит отметить, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление. Со дня его освобождения из тюрьмы не прошло и двух месяцев, как он нашёл новую жертву.

Кирилл Чуравин был признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством») и ч. 5 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему»). Также судмедэксперты выявили у него педофилию.

Напомним, что инцидент произошел осенью 2015 года в парке имени Горького в Таганроге.

Отметим, что на Дону в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Волгодонска. 32-летний мужчина обвиняется в растлении девятилетней девочки. Злодеяние он совершил 15 мая этого года. До 20 лет тюрьмы грозит 65-летнему жителю Обливского района за растление трёх маленьких девочек. Преступление пожилой развратник совершил в отношении детей, которым едва исполнилось 12 и 11 лет.