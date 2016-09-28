Манила, 28 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. «После того как филиппинский президент непечатно послал ЕС (в точном адресе «послания» несколько букв Express деликатно заменяет точками — прим. ИА REGNUM ), он заявил о том, что посетит Россию и Китай, чтобы заключить с ними союз. Он собирается развивать экономику своей страны, ведя бизнес с этими государствами».

kami.com.ph Родриго Роа Дутерте

Издание напоминает суть вопроса: «Евросоюз пытался образумить Дутерте и заставить его ввести борьбу с наркоторговцами в цивилизованное русло, то есть прекратить убивать людей, вовлеченных в торговлю «дурью».

71-летний лидер Филиппин не стал прибегать к дипломатически сглаженной речи, изумившись: «У государств — членов ЕС еще хватает наглости осуждать меня? И это после того, что Франция и Великобритания натворили на Ближнем Востоке?»

Издание также обращает внимание на то, что Родриго Дутерте «стремится дистанцироваться и от Соединенных Штатов, заявляя, что, возможно, отношения Манилы с Вашингтоном уже прошли точку невозврата».

«Дутерте сказал, что позволил бы ООН, Евросоюзу и США расследовать убийства людей, совершенные в ходе антинаркотической кампании, но производить это расследование он разрешит только в рамках законов Филиппин, — подчеркивает корреспондент издания Лаура Моуат. — Филиппинский государственный деятель отметил также, что хотел бы ввести смертную казнь для виновных в осуществлении сексуальных домогательств в адрес детей».

Война с преступностью, в той форме, в которой ее ведет Дутерте, угрожает не только экономике страны, но и ставит под угрозу существование демократических институтов в ней», — заключает журналистка.