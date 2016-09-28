Москва, 28 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Введение налога на безработных может стать механизмом перекладывания денег из федерального бюджета в региональные, из предложения правительства неясно, будут ли платить эти деньги зарегистрированные в службах занятости граждане. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин, комментируя слова вице-премьера Ольги Голодец о том, что правительство РФ разрабатывает законопроект о введении платежей за пользование социальной инфраструктурой с неработающих граждан. «С чего они будут платить? У безработного-физлица источник доходов — пособие по безработице, оно максимум 4,9 тыс, всего безработных у нас, по официальным данным, менее 1 млн, не очень большая безработица. Если пособие идет из федерального бюджета, то с введением платежа это будет перекладывание денег из одного бюджета в другой», — предположил эксперт.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567

По мнению Коровкина, такое перекладывание денег не даст большой выгоды бюджету. «Реально получающие эти пособия, как правило, не очень высокооплачиваемые люди — они не выходят на его максимум, получают 2 тыс., и многие не идут оформляться, потому что хорошие вакансии идут мимо центров занятости, а там предлагают рабочие места похуже», — пояснил эксперт.

В тоже время, подчеркнул Коровкин, эта мера может подстегнуть к легализации самозанятых, которые сейчас находятся в тени. «Это некий способ зарегистрировать тех, кто этого не хочет. Это люди, уклоняющиеся от работы — как их поймать?» — говорит он.

По мнению Коровкина, введение «налога на тунеядство» вряд ли будет эффективно с точки зрения экономики. «Не очень верю, что это будет работать. Надо создавать рабочие места, где люди могут получать достойную зарплату. А это все — эрзац-меры», — подчеркнул эксперт. При этом Коровкин не исключил, что часть неработающих «сдадутся» и официально оформятся на работу под угрозой нового налога. «Кто-то «сдастся» из-за соображений медицины, необходимости иметь полис ОМС, но принудительный труд запрещен у нас», — напомнил эксперт.

Читайте также: Правительство России готовит «налог на тунеядство»

Законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, официально не зарегистрированных на работе, подготовило правительство РФ, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании в Совете Федерации. По ее словам, речь идет о платеже для неработающих граждан, не относящихся к льготным категориям, который будет зачисляться в бюджеты регионов.