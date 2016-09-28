«Единая Россия» предлагает семь новых глав комитетов Госдумы
Москва, 28 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. «Единая Россия» предложит семь новых председателей на посты глав комитетов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
На пост главы комитета по природным ресурсам претендует представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Николаев, комитета по регламенту — Ольга Савастьянова, комитета по охране здоровья — врач Дмитрий Морозов, комитета по обороне — командующий ВДВ Владимир Шаманов, комитета по безопасности — Василий Пискарев.
На пост главы комитета по экологии и охране окружающей среды претендует Ольга Тимофеева, комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Ожидается, что их кандидатуры будут рассмотрены 28 сентября на заседании президиума Генсовета «Единой России».