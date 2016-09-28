Москва, 28 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. «Единая Россия» предложит семь новых председателей на посты глав комитетов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

er.ru Совместное заседание Высшего совета и Генерального совета Партии «Единая Россия»

На пост главы комитета по природным ресурсам претендует представитель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Николаев, комитета по регламенту — Ольга Савастьянова, комитета по охране здоровья — врач Дмитрий Морозов, комитета по обороне — командующий ВДВ Владимир Шаманов, комитета по безопасности — Василий Пискарев.

На пост главы комитета по экологии и охране окружающей среды претендует Ольга Тимофеева, комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Ожидается, что их кандидатуры будут рассмотрены 28 сентября на заседании президиума Генсовета «Единой России».