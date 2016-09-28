Песков — об «отставках» в МВД и СКР: «Не надо гадать на кофейной гуще»
Москва, 28 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Будут или нет отправлены в отставку министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — это вопрос, который напоминает гадание «на кофейной гуще». Все слухи о возможных отставках остаются слухами, а если президент России примет решение о кадровых изменениях, общественность будет проинформирована. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 28 сентября.
«Я еще раз предлагаю всем не заниматься гаданием на кофейной гуще. Вы знаете, что если президент принимает какие-то кадровые решения, то он сам или мы информируем вас соответствующим образом», — сказал Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Песков заявил, что ему ничего не известно по поводу отставки Бастрыкина — вопреки сообщениям ряда СМИ о мнимом уходе чиновника по состоянию здоровья. 27 сентября Песков заявил, что информация о возможном расформировании СК РФ «циркулирует в СМИ на уровне слухов».
По поводу слухов об отставке Колокольцева Песков заявил ещё 14 сентября, что инцидент с задержанием заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко не повлечёт за собой отставки в руководстве МВД России.