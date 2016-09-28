Москва, 28 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Будут или нет отправлены в отставку министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин — это вопрос, который напоминает гадание «на кофейной гуще». Все слухи о возможных отставках остаются слухами, а если президент России примет решение о кадровых изменениях, общественность будет проинформирована. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 28 сентября.

eliasfalla Гадание на кофейной гуще

«Я еще раз предлагаю всем не заниматься гаданием на кофейной гуще. Вы знаете, что если президент принимает какие-то кадровые решения, то он сам или мы информируем вас соответствующим образом», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Песков заявил, что ему ничего не известно по поводу отставки Бастрыкина — вопреки сообщениям ряда СМИ о мнимом уходе чиновника по состоянию здоровья. 27 сентября Песков заявил, что информация о возможном расформировании СК РФ «циркулирует в СМИ на уровне слухов».

По поводу слухов об отставке Колокольцева Песков заявил ещё 14 сентября, что инцидент с задержанием заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко не повлечёт за собой отставки в руководстве МВД России.