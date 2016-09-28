Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Молодые депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва будут загружены работой. Об этом сегодня заявил журналистам спикер городского парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

StartupStockPhotos За работой

У председателя поинтересовались, как он собирается строить работу с новыми депутатами, некоторые из которых не могут ответить на вопрос, чем они будут заниматься в Заксобрании.

Речь, в частности, шла о 21-летнем сыне депутата-единоросса Любови Егоровой, избранном от ЛДПР депутате Заксобрания Викторе Сысоеве, который является профессиональным футболистом. Отвечая после выборов на вопрос журналиста «Фонтанки» — «Чем вы собираетесь заниматься в ЗакСе?», — Сысоев ответил: «Я — ничем. Не готов отвечать на вопросы».

«У депутата всегда будет очень много работы. Обещаю, что все депутаты будут загружены работой. Не думаю, чтоб депутат не понимал ту степень ответственности и задач, которые ему предстоит решать», — сообщил Вячеслав Макаров.

Он отказался оценить уровень профессионализма Виктора Сысоева и других молодых или малоизвестных парламентариев. «Оценки депутатам шестого созыва будут даваться через несколько лет, пусть они себя проявят и зарекомендует. В том числе и тот, которого вы упомянули», — заметил Макаров.

Напомним, что 26 сентября после вручения мандатов депутатов Законодательного собрания Виктор Сысоев отказался общаться с прессой. На самой церемонии он был замечен с жевательной резинкой во рту.

Ранее Виктор Сысоев выступал в роли защитника в футбольном клубе «Динамо» (СПб). В настоящее время он покинул команду и значится на сайте клуба как «свободный агент».