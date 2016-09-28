Москва, 28 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Рост внутреннего производства и диверсификация экспорта в России стали положительными моментами, позволившими стране улучшить показатели в рейтинге конкурентоспособности, подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, комментируя рост позиции России в рейтинге на 2 позиции до 43 места.

Дарья Антонова ИА REGNUM Достижения России

По мнению эксперта, результаты нового рейтинга нельзя трактовать как однозначно позитивные для России. «Рейтинг ВЭФ говорит именно о потенциале рынков, а не об их текущем положении. При проведении оценки ВЭФ опирается сразу на несколько ключевых факторов, одним из ключевых при этом является макроэкономические показатели, так вот по этому критерию Россия не только не поднялась, но потеряла сразу 51 позицию. Получается, что движение вверх на две ступени сопровождается головокружительным обрушением сразу на 51, так что достижение достаточно спорное», — отметил он.

Вверх в рейтинге Россию подвинуло снижение рисков, связанных с коррупцией, подчеркнул эксперт. «Возможно, несколько достаточно крупных и громких дел, связанных с этой проблемой, были позитивно восприняты в качестве сигнала о начале крупномасштабной войны с коррупционерами во всех эшелонах. Ранее, по оценке авторов рейтинга, именно коррупция была главной бедой России, но теперь уступила место инфляции», — пояснил Антонов.

Учитывая существенное снижение макроэкономических показателей, можно сделать предположение, что это произошло за счет роста проблем, связанных с инфляцией, а не сокращения рисков, связанных с коррупцией, полагает аналитик. «Положительным моментом, отмеченным ВЭФ, способствующим росту конкурентоспособности, стал рост внутреннего производства и диверсификации экспорта. Позитивный эффект санкций и почти двукратный рост стоимости импорта вследствие девальвации рубля открыли бизнесу новые возможности и новые ниши на рынке, откуда в силу искусственных ограничений или в результате сокращения спроса ушел импорт. Что касается внешней торговли, то стоит отметить, что сейчас в результате сокращения цен на энергоносители экспортные потоки России являются, пожалуй, самыми диверсифицированными по структуре за последние 15 лет, а доля несырьевой составляющей достигла 40%», — рассказал эксперт.

Россия улучшила показатели конкурентоспособности, поднявшись в рейтинге из 138 стран до 43-го места. Об этом говорится в «Отчете глобальной конкурентоспособности 2016−2017 годов», подготовленном ВЭФ. На первом месте в рейтинге — Швейцария, на втором — Сингапур, на третьем США. По оценке ВЭФ, одной из главных проблем, мешающих вести бизнес в России, остается инфляция.