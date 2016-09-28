Екатеринбург, 28 сентября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники выступают против показа фильма об авторе закрытой в Москве фотовыставки «Без смущения» Джоке Стёрджесе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Показ фильма намечен на 29 сентября, в 19:00 по местному времени. Его анонсировал центр фотографии «Март». Новость уже вызвала возмущение в городе. Часть граждан требуют отменить показ и снова обращают внимание властей на тему педофилии и на недопустимость детской порнографии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фотовыставка была закрыта 25 сентября. Она проходила в Центре фотографии им. братьев Люмьер (Москва). Граждане возмутились изображёнными на фотографиях обнажёнными детьми и подростками. А Джок Стёрджес заявил, что расстроен закрытием экспозиции.