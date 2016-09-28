Москва, 28 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Постоянное педалирование санкций ничего хорошего никому не приносило. Об этом 28 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Одержимость санкционной политикой ничего хорошего никому не приносила», — сказал Песков.

По его словам, «упоминание санкций в контексте сирийских дел вызывает глубокое непонимание, тем более у тех, кто знает реальное положение дел в Сирии, реальное положение дел, связанное с реализацией обязательств, указанных в российско-американских договоренностях».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что территорию Сирии «бомбят все, кому не лень». Кроме того, постпред РФ отметил, что Москва больше не будет соглашаться на односторонние шаги по урегулированию ситуации в Сирии.

Впоследствии власти США допустили усиление санкций против РФ из-за ситуации в Сирии.