Астана, 28 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Председатель Союза журналистов Казахстана, вице-президент Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президент общественного объединения «Национальный пресс-клуб» Сейтказы Матаев и его сын — генеральный директор международного информационного агентства КазТАГ Асет Матаев, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, надеются на справедливое решение суда.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Наши адвокаты представили прокуратуре и суду все финансовые документы, составленные независимыми аудиторами. И по идее, эти документы должны были подтвердить невиновность Сейтказы и Асета Матаевых. Однако мы видим, что эти обвинения остались в силе. Но мы еще не теряем надежды на то, что будет вынесено справедливое решение. Все-таки на дворе не 1937 год, когда расстреливали интеллигенцию без суда и следствия, и люди не имели никаких прав. Сейчас на дворе XXI век, мы живем в суверенном Казахстане, у нас действует Конституция, которой должны придерживаться все граждане Казахстана независимо от их служебного положения и ранга», — заявила на брифинге общественный защитник Сейтказы Матаева — его супруга Баян Рамазанова.

При этом она отметила, что если суд все же вынесет обвинительный приговор, то адвокаты Матаевых будут подавать апелляцию сначала в городской суд Астаны, а затем в Верховный суд Казахстана. И если эти инстанции оставят приговор в силе, то защитники оставляют за собой право обратиться в международный суд в Гааге.

«Мы до последнего будем использовать все свои законные и гражданские права, конституционные права и будем доказывать, что Сейтказы и Асет Матаевы действовали в рамках закона, не нарушали его. На протяжении всей творческой деятельности Сейтказы выполнял все обязательства перед законом. Все финансовые средства, которые поступали в Национальный пресс-клуб, информационное агентство, все эти деньги направлялись исключительно на творческие и производственные нужды», — подчеркнула супруга Сейтказы Матаева.

Напомним, на предыдущем судебном заседании сторона обвинения попросила суд признать обоих подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначить наказание в виде лишения свободы: Сейтказы Матаеву — 6 лет и 8 месяцев в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком до 3 лет, Асету Матаеву — также 6 лет в колонии общего режима. Кроме того, прокурор попросил конфисковать все имущество, принадлежащее обоим подсудимым.

Матаевы с обвинениями в свой адрес не согласны. Как отметил на заседании суда 27 сентября Асет Матаев, уголовное дело, возбужденное против них — это ничто иное как рейдерский захват.

«Это рейдерство. Потому что имущество, которое огласил Куракбаев (Ержан Куракбаев — государственный обвинитель), никоим образом не относится к инкриминируемому нам периоду. То хищения, то мошенничество, то 350 миллионов тенге (70 млн руб.) нам говорили, то 450 миллионов тенге (90 млн руб.). И даже если посмотреть первый том материалов дела, видно, что это все бред», — отметил он.

Сейтказы Матаев придерживается аналогичной точки зрения. Более того, в своем последнем слове он назвал имена тех, кто стоит за этим уголовным преследованием.

«Это бывший руководитель администрации президента Нурлан Нигматулин, один из руководителей нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, полуолигарх и полумедиа-магнат Александр Клебанов, в своё время получивший израильское гражданство. Мы не раз об этом открыто писали. С их подачи началось уголовное преследование моей семьи, с их подачи разрушено здание пресс-клуба в Алма-Ате, с их подачи парализована деятельность Союза журналистов Казахстана, с их подачи арестовано наше имущество, с их подачи мы с сыном содержимся под арестом длительное время», — пояснил Матаев-старший.

По его словам, причина этого заказа проста — рейдерский захват: активы и имущество Национального пресс-клуба. При этом Матаев отметил, что Нурлан Нигматулин в свое время открыто требовал у него отдать ему международное информационное агентство КазТАГ.

«Мне Нигматулин на одной из встреч в Администрации президента прямо заявил: «Отдай «КазТАГ» и всё остановим. Прекратим дело и освободим от уголовной ответственности. Но при этом сообщил, что конфискуют здания в Алма-Ате и «Дом журналистов» в Астане. Он говорил: «Подумай о детях, подумай о внучках. С чем ты оставишь их со своей несговорчивостью?». Теперь прокуратура и суд пытаются отобрать это имущество через обвинительный приговор», — рассказал Матаев.

При этом он утверждает, что Нигматулин позже выдвигал ему ультиматум: признать свою вину полностью и пойти на сделку со следствием. Однако Матаев отказался.

«Я отверг ультиматум, заявив, что это значит подписать не только себе приговор, но и всей казахстанской журналистике, поставить под удар все журналистское сообщество и поставить крест на независимой журналистике», — сообщил он.

Напомним, 14 января 2016 года антикоррупционная служба Казахстана предъявила Сейтказы Матаеву и его сыну Асету обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011—2015 гг.

10 февраля было возбуждено уголовное дело о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах.

22 февраля Антикоррупционной службой Казахстана Сейтказы Матаев был задержан. В отношении него была определена мера пресечения — домашний арест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по делу Сейтказы Матаева были допрошены более 1000 человек, в том числе 50 главных редакторов различных изданий.

В рамках данного уголовного дела были также взяты под арест экс-руководитель Комитета по информатизации и связи Болат Берсибаев и его заместитель Бек Арпабаев. В марте под домашний арест был помещен и экс-руководитель комитета и главный директор по стратегическому управлению компании «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев. Однако в июне Маханбетажиев вместе с другими чиновниками, проходящими в качестве подозреваемых по этому уголовному делу, был переведен в разряд свидетелей, поскольку заключил сделку со следствием. По данным членов Комитета поддержки Матаева, указанные лица пошли на сделку с финансовой полицией под давлением.

Напомним также, что время судебных процессов у Сейтказы Матаева неоднократно повышалось давление, из-за чего его приходилось госпитализировать прямо из зала суда.

Ранее в интервью корреспонденту ИА REGNUM президент международного фонда защиты слова «Адил соз», член Комитета по поддержке Матаева Тамара Калеева уже называла предполагаемого заказчика судебного преследования Матаевых: «Фамилия этого человека называлась и неоднократно в некоторых казахстанских оппозиционных СМИ. Это Нурлан Нигматулин, который тогда был руководителем Администрации президента, а сейчас является председателем Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана. По данным этих газет, Нигматулин хотел создать свою медиаимперию, как у всех больших казахских деятелей. Поэтому он что-то прикупил и решил отобрать КазТАГ. Причем в этих публикациях сообщалось, что изначально Матаеву делалось предложение отдать КазТАГ, но он отказался».