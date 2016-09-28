Москва, 28 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец выразила готовность обсуждать введение в России минимальной почасовой оплаты труда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 сентября она заявила на заседании в Совете Федерации.

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«Мы намерены продолжить наши переговоры (по данному вопросу), у нас здесь есть и другая точка зрения в правительстве — и финансовый блок даже не поддерживает нас по повышению обычной минимальной оплаты труда в соответствии с законом Российской Федерации», — заявила Голодец в ответ на замечание о том, что постановление о проработке этого вопроса находится в правительстве еще с 2000 года.

Этот вопрос очень важный и сложный, и, в частности, «представители профсоюзов (настаивают), чтобы у нас была наряду с минимальной оплатой труда и минимальная почасовая оплата труда», заметила вице-премьер.

Несмотря на серьезное сопротивление инициативе на уровне правительства, «двигаться (по этому вопросу) нужно, и здесь мы тоже готовы к дискуссиям и совместной работе», заверила она.