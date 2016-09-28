Москва, 28 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Чиновники территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) подозреваются в получении взяток на общую сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по столице.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По версии следствия, ряд сотрудников ведомства получали взятки за покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории столицы и других субъектов страны.

«Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 млн. рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела провели обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении УГАДН.

«Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, — говорится в сообщении. — Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению преступлений».

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