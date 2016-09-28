Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Председателем Законодательного собрания Ленинградской области VI созыва избран секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин, передает корреспондент ИА REGNUM с заседания областного парламента. Бебенин был спикером заксобрания Ленобласти и в прошлом созыве.

leningrad-reg.er.ru Сергей Бебенин

За Бебенина 28 сентября проголосовало 42 депутата, пять человек отдали свой голос за лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева, также выдвинутого на пост спикера, один человек проголосовал против всех кандидатов. Два бюллетеня оказались недействительными.

По словам депутата Олега Петрова, кандидатура Сергея Бебенина была единогласно поддержана на заседании фракции «Единая Россия». «У него хороший результат по выборам в одномандатном округе. За два созыва работы в парламенте в качестве заместителя председателя и председателя он зарекомендовал себя только с положительной стороны», — отметил парламентарий.

«Считаю, что одной из главных обязанностей руководителя парламента является правильная организация работы заксобрания, которая заключается в том, чтобы все депутаты имели равные права в соответствии с нашим законом, регламентом, равные права на участие во всех мероприятиях заксобрания, на право высказать свою позицию и принять решение», — выступил перед голосованием Сергей Бебенин.

Он отметил, что Ленобласть за годы работы пятого созыва парламента стала ведущим регионом на Северо-Западе и занимает лидирующие места в Российской Федерации.

«Считаю важным сохранить и приумножить эту работу, чтобы регион и продолжал лидировать среди регионов страны. Уверен, что вместе с губернатором мы продолжим политику выстраивания стандартов проживания людей на территории региона», — сказал он.

Депутат-единоросс Николай Пустотин выдвинут на пост заместителя председателя Законодательного собрания. Других кандидатур на пост вице-спикера не нашлось. Еще один заместитель Бебенина будет избран на следующем заседании, как и председатели парламентских комиссий.

Также были выбраны лидеры фракций областного заксобрания. Олег Петров возглавил вместо Николая Пустотина фракцию «Единая Россия». Оппозиционными фракциями будут руководить прежние лидеры: ЛДПР — Андрей Лебедев, КПРФ — Регина Илларионова, «Справедливая Россия» — Александр Перминов.

Для справки:

Сергей Михайлович Бебенин родился 22 октября 1951 года в селе Кильмезь Кировской области. В 1977 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, в 1990 году — Ленинградскую высшую партийную школу.

Работал токарем на промышленных предприятиях, служил в советской армии. В 1977—1986 гг. работал в Подпорожском, Вытегорском портах, прошел путь от диспетчера до начальника порта. В 1986—1993 гг. работал в органах исполнительной власти, партийных органах г. Подпорожье.

В 1993—2001 гг. — генеральный директор АООТ «Региональное страховое общество». В 2001—2002 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Ленстройреконструкция». В 2002—2005 гг. — советник президента ООО «Промышленно-строительная группа ЛСР». В 2005—2007 гг. — генеральный директор ФГУП, затем ОАО «Мурманский морской рыбный порт».

С марта 2007 года по декабрь 2011 года — депутат Законодательного собрания Ленинградской области 4-го созыва, заместитель председателя. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 5-го созыва. В июне 2012 года был избран председателем Законодательного собрания Ленинградской области.

В сентябре 2016 года избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области 6-го созыва по Свирскому одномандатному избирательному округу №11.

Член Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Член партии «Единая Россия» и ее фракции в Законодательном собрании. 22 августа 2013 года избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

Женат, четверо детей. Увлекается спортом и кулинарией.