Душанбе, 28 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Журналист газеты «Комсомольская правда» Сергей Пономарев подал заявление в полицию в ответ на угрозы расправы от таджикских мигрантов в социальных сетях. Об этом он рассказал на страницах издания.

Владимир ЧПаев Полиция России

Журналист утверждает, что после публикации в июле 2016 года цикла репортажей «Таджикистан: из советского прозябания в светлое будущее», в которых он поделился своими впечатлениями от посещения страны, в его адрес посыпалась масса угроз в Интернете.

«Ничего нового в этих угрозах нет: все та же нецензурная брань и все те же обещания сначала совершить со мной насильственные половые действия в извращенной форме, а потом зарезать или задушить. Разве что в угрозах появилось некоторое разнообразие форм. Например, некий Самир Джаборов, указавший, что живет в Москве, прислал мне аудиофайл, где вкрадчивым голосом спрашивает, не боюсь ли я, что меня могут в любое время убить», — пишет Пономарев.

В итоге российский журналист был вынужден обратиться в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), приложив список из более чем 40 аккаунтов в социальных сетях, с которых, по его словам, были присланы вышеупомянутые обещания расправится с ним.

ИА REGNUM напоминает, что опубликованный «Комсомольской правдой» цикл репортажей по итогам поездки в Таджикистан вызвал широкий общественный резонанс в этой среднеазиатской стране. Таджикское общество сочло текст оскорбительным, в республике прекращены выпуск и реализация издания. Позже генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон заявил о том, что на автора возмутившего таджиков текста будет заведено уголовное дело в случае если будут найдены признаки разжигания межнациональной розни.

Тем временем руководство «Комсомолки» считает, что вызвавшие столь бурный ажиотаж среди таджикистанцев публикации Сергея Пономарева «не содержат ничего обидного, оскорбительного, унижающего или несправедливого в адрес Таджикистана» и «проникнуты симпатией и любовью к таджикскому народу».