Москва, 28 сентября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Московские правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения и дачи взятки. В получении взятки подозреваются должностные лица территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН), сообщает 28 сентября Следственный комитет России.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

По версии следствия, сотрудники Ространснадзора получили денежное вознаграждение за покровительство коммерческим организациям, занимающимся перевозками на территории столицы и других регионов РФ. Сотрудники ведомства сообщали компаниям о готовящихся проверках и не привлекали их представителей к ответственности за нарушения.

Общий размер взяток, установленных на данный момент, достигает 1,15 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.