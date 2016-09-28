Москва, 28 сентября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила о подготовке проекта закона, согласно которому неофициально занятые и неработающие экономически активные граждане обязаны будут платить взносы за использование социальной инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 сентября она заявила на заседании в Совете Федерации, отвечая на вопрос о целевых показателях по снижению неформальной занятости населения.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«У нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать. И это вопрос корреспондирует… (с тем), что сейчас разрабатывается проект закона, согласно которому те граждане, которые выбрали для себя путь не работать, должны будут внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры», — заявила Голодец.

В 2015 году Пенсионный фонд России собрал средства за 62 млн человек — «это те люди, за которых хотя бы один раз в течение года был произведен платеж», указала Голодец, добавив, что «всего у нас в трудоспособном возрасте 75 млн человек».

Что же касается части населения, которая не должна платить взносы с фонда оплаты труда, то «таких людей мы видим, и это 68 млн человек», — указала вице-премьер.