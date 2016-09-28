Бишкек, 28 сентября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В «Глобальном рейтинге конкурентоспособности — 2016», составленном экспертами Всемирного экономического форума, Киргизия оказалась на 111-м месте. За год республика опустилась сразу на 9 позиций — в 2015 году она располагалась на 102-й строчке.

Nicolas Raymond Флаг Киргизии

Среди стран бывшего СССР наилучших результатов смогли добиться Эстония, заполучившая 30-е место, Литва — 35-е и Азербайджан — 37-е. Несколько отстали от этих республик: Россия, расположившаяся на 43-й строчке, Латвия — на 49-й, Казахстан — на 53-й и Грузия — на 59-й.

Наихудшие показатели выявили у Таджикистана — 77-е место, Армении — 79-е, Украины — 85-е, Молдавии — 100-е и вышеупомянутой Киргизии, ближайшими соседями которой по рейтингу оказались Габон, Эфиопия, Кабо-Верде, Сенегал, Уганда и Гана. Белоруссию, Узбекистан и Туркмению в авторы рейтинга проигнорировали.

Абсолютными лидерами «Глобальный рейтинг конкурентоспособности — 2016», по мнению аналитиков Всемирного экономического форума, являются Швейцария, Сингапур и США. Также в первую десятку смогли пробиться Нидерланды, Германия, Швеция, Великобритания, Япония, Гонконг и Финляндия.

Наименее конкурентоспособными странами мира были названы Йемен, Мавритания, Чад, Бурунди и Малави. В общей сложности участие в рейтинге приняли 138 стран.