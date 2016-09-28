Москва, 28 сентября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, официально не зарегистрированных на работе, подготовило правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании в Совфеде.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Граждане тунеядцы!

«На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта РФ от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила Голодец.

При этом вид платежа пока обсуждается, уточнила вице-премьер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2016 года глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что Россия не нуждается в специальном законе о тунеядстве и может решить проблему легальной занятости другими способами.