Донецк, 28 сентября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В ДНР более 60% местных жителей доверяют главе республики Александру Захарченко. Об этом 28 сентября говорится в материалах, представленных Центром социологических исследований «Особый статус» (ДНР), передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На вопрос об уровне доверия большинство опрошенных (63%) ответили, что полностью доверяют главе ДНР Александру Захарченко. Остальные голоса распределились между другими представителями власти», — отмечается в материале.

По данным республиканского Центра социсследований, почти половина местных жителей заявили о готовности принять участие в выборах. «Стоит отметить, что 57% респондентов выразили готовность принять участие в выборах», — говорится в сообщении.

При этом в случае проведения выборов 57% опрошенных выразили поддержку А. Захарченко, 16% — затруднились с ответом, 10% — заявили об отказе принимать участие в голосовании.

Кроме того, в «Особом статусе» отмечают, что около 50% населения ДНР считает низкие доходы граждан главной проблемой, требующей безотлагательного решения. «По результатам исследования общественного мнения, 49% опрошенных считают проблемой, требующей безотлагательного решения низкие доходы населения», — информирует центр.

В то же время 35% населения считают ключевой проблемой ДНР отсутствие мира и ведение боевых действий. 28% опрошенных назвали главной угрозой ДНР высокий уровень безработицы.

Справка: опрос проводился с 5 по 24 сентября 2016 года. В нем приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса — персональное интервью. Погрешность составила 2,3%.

Ранее, в августе 2016 года СМИ опубликовали результаты закрытого социсследования в ДНР, проведенного независимыми социологами по заказу ассоциации «Предприниматели ДНР» (Донецк). Так, согласно исследованию только 20% местного населения поддерживает независимость ДНР. При этом рейтинг одобрения главы ДНР Александра Захарченко — 25%, а в гуманитарной помощи нуждаются 54% опрошенных.

Отмечалось, что на Донетчине общее количество приверженцев ДНР растет минимальными темпами — с 15% в январе 2015 года до 20% в июне 2016 года. При этом число сторонников возврата в Украину стабильно на протяжении всего периода исследования — с 13 до 15%.

Напомним, согласно последним данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, только 22,7% населения Украины поддерживает идею предоставления Донбассу особого статуса. Социологическое исследование было проведено с 9 по 14 сентября 2016 года. Всего было опрошено 2 018 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и отдельных регионов Донбасса.

«50% опрошенных граждан Украины не поддерживают предоставление Донбассу особого статуса, поддерживают такую идею 22,7% опрошенных», — говорится в материале. В частности предоставление особого статуса Донбассу не поддерживают большинство жителей Западных и Центральных областей, а также относительное большинство жителей Южных областей. В то же время в восточных областях Украины доли тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает предоставление Донбассу особого статуса, являются примерно равными.