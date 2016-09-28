Минск, 28 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Утром 28 сентября Александр Лукашенко направился с государственным визитом в КНР, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск», — сказано в официальном сообщении.

В президентской пресс-службе напомнили, что программой визита запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых ожидается подписание около 30 документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах. Лукашенко также проведёт переговоры с другими представителями высшего руководства Китая и посетит Пекинский университет.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний визит Александра Лукашенко в КНР станет девятым по счёту, его подготовка елась с 2015 года. В июне о скором визите проинформировали белорусские чиновники, а 21 сентября официальный представитель МИД КНР Лу Кан подтвердил данную информацию и назвал точную дату визита.

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко в июне встречались в Ташкенте. По мнению замглавы Администрации президента Белоруссии Николая Снопкова, сентябрьский визит станет «прорывным» и даст начало новому этапу в политическом и экономическом сотрудничестве между РБ и КНР. В частности, в Минске ждут активности китайских компаний в реализации проекта КБИП «Великий камень».

сюжет https://regnum.ru/news/dossier/2636.html