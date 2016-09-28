Москва, 28 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Решение по абортам должно быть взвешенным и обоснованным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец в Совфеде. «Это решение должно быть взвешенным и обоснованным, и не должно принести за собой серьезных последствий», — прокомментировала Голодец инициативы по запрету абортов.

jakobking85 Ребнок на руках

«Важно взвешенно относиться к здоровью матери и ребенка», — считает вице-премьер.

По ее данным, в России число абортов сократилось почти на 100 тыс. «Но их число в абсолютном значении продолжает расти», — констатировала Голодец, отметив, что на 1,9 млн рождений приходится 700 тыс. искусственных прерываний беременности.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает запрет абортов в РФ. «Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию, при этом, конечно, считаем, что этот вопрос требует системного подхода», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Как сообщалось ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию за запрет в России абортов. При этом в РПЦ разъяснили, что патриарх Кирилл, подписав петицию общественности за запрет абортов, выразил свою позицию как гражданин и священник, чтобы «привлечь внимание к масштабам проблемы».