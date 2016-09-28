Москва, 28 сентября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Около 30 обысков провели правоохранители в региональных управлениях Ространснадзора, передает 28 сентября радио «Вести ФМ».

picserver.org Коррупция

Ранее два чиновника, служащие в Управлении государственного автодорожного Ространснадзора, были задержаны в Москве по подозрению в коррупции. Фигуранты находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД на протяжении нескольких месяцев.

Предполагается, что подозреваемые причастны к поборам с транспортных предприятий, работавших в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время в отношении задержанных ведутся допросы.