Москва, 28 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Организация международного спорта и особенно антидопингового контроля должна быть коренным образом изменена. Об этом сегодня, 28 сентября, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на открытии 397-й осенней сессии палаты.

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«Мы продолжаем работать в условиях непростой международной обстановки. Давление оказывается уже не только на государственных деятелей и руководителей крупных компаний, но и даже на спортсменов, участников летней Олимпиады и Параолимпиады в Рио-де-Жанейро», — отметила Матвиенко.

По ее словам, «отстранение некоторыхнроссийских спортсменов от Олимпийских игр и всей сборной от Параолимпийских игр — это бесчеловечное и глубоко безнравственное решение».

«Особенно циничным выглядит это решение в свете вскрывшихся недавно фактов об официальном разрешении принимать допинг неким «избранным» спортсменам», — подчеркнула Матвиенко.

«Это грязные махинации глобального масштаба. Соответственно, и выводы должны быть глобальными. Организация международного спорта и особенно антидопингового контроля должна быть коренным образом изменена», — считает спикер Совфеда.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сборная России была отстранена от участия в Параолимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро по решению Международного параолимпийского комитета (МПК), которое было объявлено 7 августа 2016 г. Свой вердикт комитет обосновал так называемым докладом Макларена (составлен на основании расследования показаний бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова).

Открылась осенняя сессия Совета Федерации РФ. По словам спикера Совфеда, важнейшая задача в рамках этой сессии — работа над проектом федерального бюджета.