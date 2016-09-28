Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Петербургский парламент обязан сделать свою работу в новом, шестом, созыве более открытой и публичной. Об этом с трибуны Мариинского дворца заявил сегодня депутат от «Яблока» Михаил Амосов, которого, наряду с единороссом Вячеславом Макаровым, предложили на пост спикера, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Мариинский дворец, резиденция ЗС Санкт-Петербурга

По мнению Амосова, парламенту необходимо немедленно изменить стиль работы. «В последние годы с Заксобранием происходили печальные вещи, которые серьезно подорвали его престиж. Весьма печально, что два депутата прошлого созыва находятся под домашним арестом, и обвинения в их адрес связаны с их депутатской деятельностью. Это очень плохой признак», — сказал Амосов, имея в виду единоросса Светлану Нестерову и сторонника «Партии роста» Вячеслава Нотяга.

Нестерову обвиняют в мошенничестве при распределении бюджетных средств в рамках поправки бюджетно-финансового комитета (БФК), Нотяга — во взяточничестве.

Амосов считает, что Заксобрание Петербурга должно избавиться от так называемой «поправки БФК», которая позволяет депутатам распределять по своему усмотрению небольшой процент городского бюджета, и с этим предложением он обратился не только к депутатам, но и к губернатору Георгию Полтавченко, который присутствует на первом заседании.

«Позорная, анонимная практика поправки БФК в любом варианте, как бы вы ее ни называли и ни перекраивали, должна быть отменена, это позор нашего парламента и позор нашего города. Нигде в России такого нет», — подчеркнул Амосов.

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Михаил Амосов назвал Заксобрание последних лет «полузакрытым учреждением почти режимного типа», где постоянно практикуется анонимное голосование вместо поименного, в отличие от Государственной думы, вопросы журналистов спикеру часто необходимо заранее согласовывать с пресс-службой, фракции не могут проводить пресс-конференции в стенах Мариинского дворца, смета расходов парламента не утверждается публично.

«И вы хотите это продолжить? Ведь это правда, многие важные законопроекты вбрасываются с утра в среду, будто их кто-то написал во вторник вечером или принесли из Смольного. <…> Обсуждение бюджета во многом превращено в профанацию», — добавил новоизбранный депутат, который более пяти лет назад уже представлял «Яблоко» в Мариинском дворце.

Амосов также поблагодарил за присутствие на первом заседании членов правительства города и Георгия Полтавченко, но заметил, что впервые столкнулся с тем, что губернатор Петербурга в приветственной речи отдал предпочтение какой-либо фракции.

«И, по сути, осуществил выдвижение на пост спикера. Это тоже свидетельствует о некой тенденции. Если она будет развиваться, то, думаю, скоро ЗакС превратится в некий отдел администрации правительства города, чего бы мне очень не хотелось», — заключил парламентарий.

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Напомним, Полтавченко попросил ЗакС поддержать кандидатуру единоросса Вячеслава Макарова на пост спикера. На этот пост также выдвинуты Михаил Амосов от «Яблока» и Ирина Иванова от КПРФ. Депутаты уже приступили к тайному голосованию.