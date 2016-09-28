Москва, 28 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Дети Арктики должны иметь приоритет при оздоровлении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец в Совфеде. «Я согласна, что дети Арктики должны иметь некие приоритеты», — отметила она, отвечая на вопросы членов Совфеда, которые указали на проблемы детского отдыха.

Бойм Соломон Самсонович.Пионерский Артек. 1951

«Поработаем вопрос, сделаем дополнительный коэффициент», — сказала Голодец.