Новосибирск, 28 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Среднемесячная начисленная заработная плата в Новосибирской области за январь — июль 2016 года составляет 28,8 тыс. рублей. Это меньше, чем в восьми регионах Сибирского федерального округа, но больше, чем в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Незначительное повышение

По Сибири показатель равен 30 541 рубль. Такие данные приводит Новосибирскстат, отмечая, что более высокий уровень заработной платы в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Хакасии во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

Что касается Новосибирской области, то больше других получают работники, занимающиеся финансовой деятельностью — 53,9 тыс. рублей. Меньше всех — те, кто работает в гостиничной и ресторанной сфере (15,4 тыс. рублей).

Уровень среднемесячных зарплат в других сферах выглядит следующим образом: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 16,4 тыс. рублей; рыболовство, рыбоводство — 20,9 тыс. рублей; добыча полезных ископаемых — 34,2 тыс. рублей; обрабатывающие производства — 29,4 тыс. рублей; производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 33,6 тыс. рублей; строительство — 21,1 тыс. рублей; оптовая и розничная торговля — 22,1 тыс. рублей; транспорт и связь — 34,5 тыс. рублей; операции с недвижимым имуществом — 29,6 тыс. рублей; государственное управление и обеспечение военной безопасности — 37,4 тыс. рублей; образование — 25,6 тыс. рублей; здравоохранение — 27,8 тыс. рублей; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 26,1 тыс. рублей.

Стоит отметить, что, судя по предыдущим данным органов статистики, среднемесячная зарплата в Новосибирской области выросла. Правда рост составил всего 52 рубля. За период январь — июнь 2016 года показатель составлял 28,7 тыс. рублей. А вот показатель по всему Сибирскому федеральному округу, наоборот, уменьшился на 60 рублей. 30 601 рубль — таков показатель за январь-июнь.