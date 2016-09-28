Москва, 28 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Законопроект о запрете беби-боксов в РФ, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно с экспертами общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление», получил положительный ответ от правительства России. Об этом сообщается в среду, 28 сентября, на сайте сенатора.

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В официальном отзыве правительства РФ говорится, что «правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний».

Сенатор Елена Мизулина выразила признательность российскому правительству за то, что оно «поддерживает этот законопроект».

«Все указанные в официальном отзыве замечания могут быть легко устранены ко второму чтению», — отметила сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в России был установлен первый беби-бокс. С этого момента специализированные места для анонимного оставления новорожденных появились в 11 регионах страны, и во всех субъектах РФ, где установлены беби-боксы, органы прокуратуры участвовали в оценке законности их деятельности.