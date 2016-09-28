Пекин, 28 сентября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В результате взрыва на нелегальной угольной шахте Китая погибли 19 человек, один пропал без вести, сообщает 28 сентября Associated Press со ссылкой на китайские СМИ.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Взрыв произошел утром 27 сентября в небольшой угольной шахте города Шицзуйшань, когда 20 шахтеров находились под землей, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа. В результате взрыва погибли 19 человек, один пропал без вести.

Местные чиновники заявили на пресс-конференции утром в среду, 28 сентября, что руководство компании Linli Coal Mining Co. Ltd., которой принадлежит шахта в городе Шицзуйшань, находятся под старжей. Власти Шицзуйшань сказали, что причиной взрыва стала незаконная добыча угля. Власти города не предоставили более подробной информации.

Вице-мэр города Ву Йугуо сказал, что чрезмерная концентрация газа и завалы в шахте препятствуют проведению поисково-спасательной операции.