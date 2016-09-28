Москва, 28 сентября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Совфед прекратил полномочия восьми сенаторов в связи с избранием в Госдуму VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Так, на работу в нижнюю палату парламента переходят сенатор от Приморья, хоккеист Вячеслав Фетисов, Игорь Шубин от Перми, Дмитрий Саблин и Лидия Антонова от Московской области, Александр Коровников, делегированный Новгородской областью, Андрей Голушко от Омска и Мерген Ооржак от Тувы.

Все они были избраны в Госдуму от «Единой России».

Выборы в Госдуму VII созыва прошли 18 сентября по смешанной системе: 225 мандатов получили представители партий, еще 225 — одномандатники.