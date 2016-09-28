Москва, 28 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. За событиями в Сирии продолжает следить большинство жителей России, однако в середине лета, по отношению к началу весны, было зафиксировано снижение интереса: с 73−76% в марте до 60% в июле, в том числе 18% — наблюдают за ситуацией регулярно (мужчины и пожилые люди проявляют больший интерес — 23% и 35%, соответственно).

Jordi Bernabeu Farrús Война в Сирии

Одновременно до 40% выросла доля тех, кто не узнает информацию о событиях в этой стране.

Граждане РФ стали более пессимистичны в оценках ситуации: о нормализации обстановки в Сирии на момент проведения опроса говорили 27%, тогда как в марте — 48% респондентов. При этом доля тех, кто дает негативные ответы, практически не изменилась (13% и 11%).

Опрос проведен 16−17 июля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.