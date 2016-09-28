Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 10:35 — ИА Регнум. На первом заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва объявили глав шести фракций, сформированных из числа представителей партий, преодолевших 5%-ный барьер на выборах 18 сентября 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Петербурга

Саму крупную фракцию — партии «Единая Россия» в составе 36 депутатов — возглавил руководитель исполкома регионального отделения партии Александр Тетердинко.

Фракцию «Партии роста» из трех человек возглавила бывший депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Фракцию КПРФ, также состоящую из трех депутатов, возглавила секретарь горкома партии в Петербурге Ольга Ходунова.

Руководитель регионального отделения ЛДПР Олег Капитанов встал во главе партийной фракции в ЗакСе, состоящей из трех депутатов. Алексей Ковалев остался бессменным главой фракции «Справедливой России», которая также получила три мандата в Заксобрании нового созыва.

Самая малочисленная фракция «Яблоко», состоящая из двух депутатов, решила сделать своим главой опытного Бориса Вишневского.

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