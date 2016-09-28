Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил избрать секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслава Макарова на пост спикера городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

В 10:00 28 сентября единоросс Борис Ивченко, как самый пожилой член парламента, открыл первое заседание Заксобрания шестого созыва. Первым слово было предоставлено градоначальнику, который с трибуны попросил учесть его мнение при выборах спикера. Ранее фракция «Единой России» уже выдвинула Макарова на пост председателя Законодательного собрания.

«Хотел бы предложил кандидатуру Вячеслава Серафимовича Макарова, человека, который возглавлял наш ЗакС весь прошлый созыв и с которым у меня, как у губернатора, и у правительства города сложились очень конструктивные и эффективные взаимоотношения», — сказал Полтавченко.

Он напомнил, что с депутатами прошлого созыва Смольный сделал «много хорошего», в частности, по словам губернатора, вместе они повысили уровень социальных гарантий для граждан, налоговых стимулов для бизнеса. Полтавченко ожидает, что новые парламентарии немедленно примутся за экономическое и социальное развитие города.

«Люди ждут этого во все времена, при любой власти, вне зависимости от персоналий и партийной принадлежности», — подчеркнул Полтавченко.

Он также «очень бы хотел сохранить тот конструктивный настрой, которым отличался городской парламент в предыдущие пять лет», несмотря на жаркие споры и бурные дискуссии.

«В интересах Петербурга и петербуржцев мы всегда находили общий язык, и иначе быть не может. Призываю вас засучить рукава и сразу без раскачки приниматься за работу», — сказал Полтавченко.

Для справки:

Вячеслав Макаров родился 7 мая 1955 года. Имеет высшее военное, экономическое и юридическое образование. С 1992 года — начальник кафедры Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Профессор.

В сентябре 2003 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга третьего созыва. В марте 2007 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва, руководителем фракции «Единая Россия». В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. 14 декабря 2011 г. был избран председателем Законодательного Собрания.

18 сентября 2016 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному округу в Петроградском районе. Секретарь политсовета Санкт-Петербургского Регионального отделения партии «Единая Россия».