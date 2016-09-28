Китай, 28 сентября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В Чжухае состоялась торжественная церемония посвященная завершению строительства самого длинного морского моста в мире. Уникальная конструкция соединила Чжухай, Гонконг и Макао.

desktopgraphy.com Морской мост, соединяющий Чжухай, Гонконг и Макао

Основные строительные работы завершены. Для создания моста, длина которого составляет 22,9 км, и тоннеля длиной в 6,7 км потребовалось 400 тыс. тонн высокопрочной стали — столько же материала необходимо для возведения 60 Эйфелевых башен. Общая протяженность нового маршрута составляет 55 км, пишет «Наньцзао жибао».

Строительство началось в 2009 г. Y-образный мост в несколько раз сократил длительность поездки между Чжухаем, Гонконгом и Макао.

Несмотря на то, что все основные строительные работы завершены, официальное открытие моста состоится не ранее 2017 г. — строителям еще необходимо проложить дорожное полотно и провести ряд испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае 2016 г. в КНР был построен стеклянный мост длиной 393 метра. Конструкция на высоте 300 метров является самым длинным в мире стеклянным мостом.