Москва, 28 сентября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 27 сентября закрылись снижением по доллару США и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,14%, до 63,86 рубля, евро/рубль — на 0,42%, до 71,63 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

При падении нефтяных котировок на 3,5%, до $45,61 спекулянты отказались продавать рубль. Нефть подешевела на заявлениях министров энергетики Ирана и Саудовской Аравии, что переговоры между ОПЕК и не входящими в картель нефтедобывающими странами в Алжире носят консультативный характер.

Из их заявлений трейдеры торгующие фьючерсами на нефть сделали заключение, кроме договорённостей от встречи не стоит ожидать заключения соглашений по заморозке добычи нефти.

Дополнительную поддержку рубль получил от проведенного аукциона ЦБ РФ по изъятию рублёвой ликвидности. 27 сентября банки разместили на депозитном аукционе ЦБ 180 млрд рублей на одну неделю. Спрос со стороны банков составил 312,6 млрд рублей.

Тема переговоров в Алжире сошла на нет. Интерес участников рынка к ней угасает. Баррель Brent стоит $46,09. «Черное золото» дешеветь не собирается, так как в США за минувшую неделю сократились запасы нефти по данным Американского института нефти. Сегодня в центре внимания трейдеров окажется отчёт по запасам нефти от Минэнерго США.

Сегодня, 28 сентября, на фоне умеренного роста нефтяных котировок по паре доллар/рубль ожидается снижение в район 63,40 рубля. Рубль начнёт сдавать позиции доллару США при закрытии торговой сессии выше уровня 64,30 рубля. Для пары евро/рубль внутридневная цель находится на отметке 71,20 рубля.