Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, ростовский стадион «Олимп-2», вероятно, будет заполнен до отказа. В донской столице болельщики футбольного клуба «Ростов» будут поддерживать любимую команду во втором матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Жёлто-синие выйдут на поле против голландского ПСВ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

fc-rostov.ru Капитан «Ростова» Александр Гацкан

На предматчевой пресс-конференции ассистент главного тренера команды, а фактически рулевой клуба, Дмитрий Кириченко отметил, что подопечные хорошо подготовились к встрече с соперником, несмотря на плотный график и недостаток времени.

«Каждая игра важна. Не могу понять, почему нас постоянно хоронят и говорят, что мы наберем очки только с ПСВ. Например, я видел игру нашего соперника с «Атлетико» и считаю, что голландский клуб должен был добиваться положительного результата. Да, была сложная игра с «Баварией», но мы не справились с волнением», — обратил внимание специалист.

По его словам, готовил команду к матчу весь тренерский штаб, включая Курбана Бердыева. «Похож ли ПСВ на «Аякс»? Наш соперник более сбалансирован и опытен. Не забывайте, что в прошлом году ПСВ вышел из своей группы в Лиге чемпионов и проиграл только в плей-офф. Будем в каждом матче играть на победу», — отметил Кириченко.

Напомним, что стадион «Олимп-2» может вместить 15,8 тыс. зрителей, но по решению дисциплинарного комитета УЕФА на матч с ПСВ поклонников футбола будет меньше на 1,5 тыс. человек. Рассудят игру французские арбитры.

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