Вашингтон, 28 сентября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. В США самолет южнокорейской компании Asiana Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за дыма в багажном отсеке, сообщает Reuters.

avia.pro Международный аэропорт Лос-Анджелес

Самолет Airbus 380−800 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Сеул (Южная Корея), на его борту находились 353 пассажира и экипаж. Через несколько часов после вылета пилоты повернули обратно — багажный отсек заполнился дымом.

Посадка в аэропорту Лос-Анджелеса прошла успешно, пострадавших нет. О причинах задымления не сообщается. Лайнер провел в воздухе около семи часов.