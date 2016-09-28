Вашингтон, 28 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Власти США не исключают возможного расширения финансовых санкций против России, об этом заявил пресс-секретарь главы Соединенных Штатов Джош Эрнест, передает 28 сентября РЕН ТВ.

Белый дом. Вашингтон

Отвечая на вопрос о перспективах санкций, обусловленных поддержкой Москвой правительства Сирии, Эрнест пояснил, что возможность введения дополнительных финансовых санкций против РФ не снималась с рассмотрения.

Представитель Белого дома также добавил, что финансовые ограничения зарекомендовали себя в качестве полезного инструмента. При этом Эрнест отметил, что американская сторона намерена действовать вместе с партнерами, но не вводить санкции в одностороннем порядке.