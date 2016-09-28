Торонто, Канада, 28 сентября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. Сборная Европы потерпела поражение от команды Канады в первом матче финальной серии Кубка мира по хоккею. «Ледовая битва» состоялась в ночь на среду, 28 сентября, в канадском городе Торонто и завершилась со счетом 1:3.

wch2016.com Матч между сборными Канады и Европы

В составе хозяев площадки отличились Брэд Маршан, Стивен Стэмпокс и Патрис Бержерон. У гостей забил Томаш Татар.

Напомним, что финальная серия между сборными Канады и Европы проходит в формате до двух побед. Следующий матч состоится 30 сентября в 03:00 мск.

Кубок Мира

Канада — Европа — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

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