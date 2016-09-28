Москва, 28 сентября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Баллистическая ракета «Булава» — одна из двух ракет, пущенных российским подводным крейсером стратегического назначения «Юрий Долгорукий» из акватории Белого моря 27 сентября — самоликвидировалась в полёте, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

rusarmy.com Подводный атомный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий»

«Вторая ракета после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась», — говорится в сообщении.

Первая ракета успешно поразила цель — полигон Кура (полуостров Камчатка). Уточняется, что ракеты «штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года генеральный директор и главный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) Владимир Дегтярь заявил, что уже начата разработка новой баллистической ракеты. Новая морская баллистическая ракета придёт на смену стратегической системе «Булава» (разработана в Московском институте теплотехники).